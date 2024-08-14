Украинские беспилотники попытались ударить по Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении пяти украинских БПЛА

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались ударить по Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были обнаружены и уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал чиновник.

В Брянской области с 9 августа действует режим контртеррористической операции, который ввели после начала боев в другом российском регионе — Курской области.

Ранее стало известно, что в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о планах обратиться в правкомиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.