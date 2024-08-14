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16:50, 14 августа 2024Россия

Украинские беспилотники попытались ударить по Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении пяти украинских БПЛА

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались ударить по Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники были обнаружены и уничтожены системами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — написал чиновник.

В Брянской области с 9 августа действует режим контртеррористической операции, который ввели после начала боев в другом российском регионе — Курской области.

Ранее стало известно, что в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Кроме того, губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о планах обратиться в правкомиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.

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      Никита Абрамов
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