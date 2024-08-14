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06:24, 14 августа 2024Россия

В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня

Гладков: в Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители», — сказал он, добавив, что режим ЧС объявлен для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.

Кроме того, Гладков заявил о планах обратиться в правкомиссию с просьбой объявить ЧС на федеральном уровне.

До этого с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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      Сергей Грехов
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