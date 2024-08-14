Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 14 августа 2024Мир

В ЕС захотели бороться с Илоном Маском

FT: ЕС хочет бороться с Илоном Маском, обвиняя его в распространении фейков

Фото: David Swanson / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет бороться с американским предпринимателем Илоном Маском и принадлежащей ему социальной сетью X (бывший Твиттер), обвиняя его в распространении фейков. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Мы действительно стоим на пороге эпохи жесткого принуждения (...) Маск показал как технологии можно превратить в оружие», — приводит издание слова Георга Рикелеса, заместителя директора Европейского политического центра.

В частности, возмущение европейских чиновников вызвали ряд фейковых публикаций на платформе X, которые могли спровоцировать беспорядки в Великобритании. В связи с этим комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон несколько часов до того Маск взял интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа опубликовал письмо где пригрозил «полным применением» санкций, если не получится обуздать «незаконный контент».

Ранее профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности Америки (UAW) подал иск против Трампа и Маска, обвинив их в «запугивании рабочих». В частности, возмущение профсоюза вызвал тот факт, что Трамп в недавнем интервью Маску на платформе X (бывший Твиттер) заявил о праве увольнять рабочих, участвующих в забастовках.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» рассказал о раскрытом плане ВСУ захватить Курскую АЭС

      На Западе признали устойчивость политической системы в России

      МИД России заявил о долгосрочной паузе в переговорах с Украиной

      Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады

      Главу Росмолодежи освободили от должности

      Россиянин смог погасить часть ипотеки после одной покупки

      Стало известно об активизации российских военных в Запорожской области

      В российском городе нашли редкие грибы непристойной формы

      Врач порекомендовала равноценную замену горячему чаю в жару

      На российском рынке планшетов появился новый лидер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше