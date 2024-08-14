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10:12, 14 августа 2024Мир

В Германии Байдену задали вопрос о Путине

Дотком задал Байдену вопрос о Путине и конфликте на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, задал американскому лидеру Джо Байдену вопрос после его высказываний о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну», — так Дотком ответил на публикацию газеты The New York Times (NYT) под названием «Победа у Путина в руках».

Ранее бывший лидер США Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску заявил, что глупость Байдена стала причиной украинского конфликта. По его словам, нынешний президент страны не стал вести переговоры с российским коллегой и начал «говорить глупости». В их числе бывший американский лидер назвал слова о том, что «Украина может сейчас стать членом НАТО».

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      Виктория Кондратьева
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