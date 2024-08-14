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18:34, 14 августа 2024Мир

В Иране заявили о готовности выстоять против любой агрессии

Посол в России Джалали: Иран выстоит против любой агрессии и даст ответ Израилю

Фото: Iranian Army / West Asia News Agency / Reuters

Иран выстоит против любой военной агрессии и даст в скором времени ответ Израилю. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали, передает ТАСС.

«Ответ будет, но мы не знаем, когда точно. Во всяком случае, Исламская Республика Иран всегда готова выстоять против любой агрессии, мы ответим ему», — рассказал представитель внешнеполитического ведомства.

Таким образом Джалали отреагировал на вопрос о гипотетическом ударе по Израилю в ответ на уничтожение лидера ХАМАС Исмаила Хании. Дипломат подчеркнул, что слова верховного лидера страны Али Хаменеи об ответе будут реализованы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ожидает отказа Ирана от возможного нанесения удара по Израилю в случае заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Американский лидер подчеркнул, что очень надеется на изменение намерений Тегерана.

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      Дарья Устьянцева
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