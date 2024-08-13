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23:59, 13 августа 2024Мир

Байден выразил надежду на отказ Ирана от атаки на Израиль

Байден выразил надежду на отказ Ирана от атаки на Израиль при сделке по Газе
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает отказа Ирана от возможного нанесения удара по Израилю в случае заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Его слова приводит РИА Новости.

Байден выразил надежду на отказ Ирана от атаки на Израиль при заключении сделки по Газе. «Я ожидаю этого», — признался он, предполагая, может ли Иран не реализовывать свои планы в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране.

Хания был убит ночью 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.

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      Марина Совина
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