Байден выразил надежду на отказ Ирана от атаки на Израиль при сделке по Газе

Президент США Джо Байден заявил, что ожидает отказа Ирана от возможного нанесения удара по Израилю в случае заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа. Его слова приводит РИА Новости.

Байден выразил надежду на отказ Ирана от атаки на Израиль при заключении сделки по Газе. «Я ожидаю этого», — признался он, предполагая, может ли Иран не реализовывать свои планы в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране.

Хания был убит ночью 31 июля в Тегеране. Палестинское движение назвало нападение вероломным и обвинило в нем «сионистов». Израильская сторона официально не признала свою причастность.