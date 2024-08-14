В Киев прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Глава ОП Украины Ермак встретился с помощником госсекретаря США О'Брайеном

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном в Киеве. Сообщение об этом ОП опубликовал на своем сайте.

«Андрей Ермак и Джеймс О'Брайен обсудили текущую ситуацию на поле боя и статус договоренностей в оборонной сфере между Украиной и США», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель ОП Украины поблагодарил президента США Джо Байдена и его команду, а также обе палаты и партии Конгресса за помощь Украине.

Ранее стало известно, что на Украине ожидают серьезного ответного удара России за нападение на Курскую область. Такое мнение высказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, а также неназванный высокопоставленный представитель Минобороны в комментарии Newsweek.