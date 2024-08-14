Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 14 августа 2024Мир

В НАТО опровергли опечатывание казарм военной базы в Германии

Представитель НАТО: казармы авиабазы под Кельном не были опечатаны

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В НАТО опровергли информацию о том, что казармы авиабазы под Кельном были опечатаны из-за отравления воды в рамках предполагаемой диверсии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя альянса в городе Гайленкирхен.

«База [в Гайленкирхен] ни в коем случае не была опечатана. Мы проверили воду, она в порядке, и база доступна», — заявил представитель НАТО.

По его словам, на военной авиабазе был лишь повышен уровень безопасности, однако опечатывания казарм не было.

Ранее газета Der Spiegel сообщила, что немецкие правоохранители опечатали казармы бундесвера под Кельном из-за возможной диверсии. По данным издания, злоумышленники проникли на территорию базы и якобы отравили водопроводную воду.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Солдат-срочник вступил в бой с превосходящими силами ВСУ. Его атаковали дроны, но на помощь пришли российские военные

      Российские морпехи уничтожили большое количество личного состава ВСУ в Курской области

      В России представили противодроновые патроны

      Критикуемая за худобу бывшая жена Мамаева рассказала о своем питании

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      В офисе Зеленского обвинили Запад в страхе перед эскалацией конфликта

      В США рассказали об отказе Киева от использования F-16 из-за риска

      В Петербурге начали танцевать люки

      На Солнце произошла мощная вспышка

      Жители российского города начали задыхаться от химического запаха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше