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12:07, 14 августа 2024Мир

В Германии опечатали казармы из-за возможной диверсии

Der Spiegel: в Кельне опечатали казармы бундесвера из-за возможной диверсии

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Немецкие правоохранители опечатали казармы бундесвера в Кельне из-за возможной диверсии. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

По информации издания, злоумышленники совершили несанкционированное проникновение в казармы и отравили водопроводную воду. Личному составу до выяснения обстоятельств запрещен вход на территорию части, расположенной в непосредственной близости от аэропорта Кельна.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии начало предупреждать немецкие компании о «повышенной угрозе диверсий со стороны России».

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      Глеб Бажуткин
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