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17:42, 14 августа 2024Моя страна

В одном российском городе установили мировой рекорд по массовому чаепитию

В Суздале установили мировой рекорд по массовому чаепитию

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

В Суздале установили мировой рекорд по массовому чаепитию. Об этом пишет «Российская газета».

Соорганизатор мероприятия, посвященного 1000-летию российского города, Игорь Мальцев рассказал, что за 10 часов гости выпили 814 стаканов чая. «Мы приготовили одну тысячу стаканчиков, чтобы потом посчитать остаток и понять, сколько человек помогли поставить рекорд», — пояснил он.

На время народных гуляний организаторы разместили на площадке главного туристического комплекса Суздаля двухметровый самовар объемом 300 литров. Гостям предлагали попробовать шесть видов чая.

Известно, что до этого рекорд принадлежал Туле. Там за два дня туристы выпили 1850 стаканов чая.

Ранее сообщалось, что москвичи заинтересовались поездками в один провинциальный город. Тогда выяснилось, что туристический поток в Суздаль в июне вырос на 53 процента по сравнению с прошлым годом.

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      Мария Винар
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