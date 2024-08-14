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11:31, 14 августа 2024Моя страна

В российском городе нашли редкие грибы непристойной формы

В Перми нашли краснокнижные грибы Мутинус Равенеля

Фото: Alexander62 / Shutterstock / Fotodom

В Перми нашли краснокнижные грибы Мутинус Равенеля. Об этом пишет Ura.ru.

Необычную находку обнаружили в российском городе неподалеку от военного института войск нацгвардии. Отличительные особенности этих грибов — специфический запах и красный цвет. Их также часто называют грибами-фаллосами из-за непристойной формы.

Мутинус Равенеля является редким грибом, занесенным в Евразию из Северной Америки. Его ножка выделяет коричневую жидкость, в которой содержаться споры. Более того, гриб привлекает насекомых, которые поедают эту слизь и разносят споры на себе.

Ранее редкие краснокнижные грибы заметили в Самарской области. Речь идет о гериции коралловидном, который также известен под названием ежовик.

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      Фариза Бацазова
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