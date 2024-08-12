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20:53, 12 августа 2024Моя страна

Редкие краснокнижные грибы «пробудились» в России

В Самарской области «пробудились» редкие краснокнижные грибы ежовики

Фото: Игорь Лебединский / Wikimedia

Редкие краснокнижные грибы заметили в Самарской области. Об этом сообщил Жигулевский заповедник имени Спрыгина в своем Telegram-канале.

Речь идет о гериции коралловидном, который также известен под названием ежовик. Он имеет причудливую форму — плодовое тело гриба напоминает белоснежную ветку коралла, а в молодом возрасте является съедобным. Найти его можно на пнях, валежниках и сухостое, преимущественно в лиственных и смешанных лесах.

По информации заповедника, «пробудить» уникальные грибы помогли ежедневные теплые дожди, а также августовское солнце в Самарской области.

«Численность гриба низкая и колеблется по годам в зависимости от количества и частоты выпадения осадков. Гериций включен в Красную книгу Самарской области в 2017 году», — говорится в сообщении.

Там также напомнили, что сбор грибов на территории заповедника запрещен. Грибы являются пищей для некоторых животных, выполняют роль санитаров леса, разрушая неживые деревья, а их грибница переплетается с корнями растений, благодаря чему те получают необходимые вещества из почвы.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода нашла в лесу «зуб дьявола».

До этого сообщалось, что в нацпарке «Зигальга», расположенном в Челябинской области, ученые впервые нашли необычные грибы. Речь идет о редких «оленьих рожках» — рамарии желтой.

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      Варвара Кошечкина
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