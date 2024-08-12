Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:01, 12 августа 2024Моя страна

Россиянка нашла «зуб дьявола» в лесу

Жительница Нижнего Новгорода обнаружила в лесу гриб «зуб дьявола»

Фото: Nathan Wilson / Wikimedia

Жительница Нижнего Новгорода нашла в лесу гриб «зуб дьявола». Об этом пишет KР.ru.

Необычный гриб обнаружила россиянка Наталья Евтушкова. На шляпке его заметны красные капли, напоминающие капли крови.

«Лес полон чудес», — резюмировала Наталья.

Ранее жительница Пензенской области Евгения Железнова поделилась снимком необычного гриба, обнаруженного в лесу Мокшанского района. Пользователи предположили в комментариях, что это может быть редкий сатанинский гриб, яд которого не разрушается даже при термической обработке.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Там остались несколько тысяч мирных жителей

      Лиса забралась на оружейный завод в России и украла печенье

      Экс-депутата горсовета осудили по делу о подкупе недвижимостью на миллионы рублей

      Европейские компании стали избегать хранения газа на территории Украины

      Губернатор российского региона доложил Путину об участившихся обстрелах ВСУ мирных жителей

      Джулия Фокс прогулялась по улице в сшитой из трусов юбке

      На ЗАЭС призвали МАГАТЭ опубликовать выводы экспертов

      Депутат Рады рассказал о конфликте Зеленского и главы «Слуги народа»

      Во Франции призвали прекратить помощь Украине

      Семье пришлось взять в кредит 280 тысяч рублей для возвращения с популярного курорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше