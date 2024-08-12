Россиянка нашла «зуб дьявола» в лесу

Жительница Нижнего Новгорода обнаружила в лесу гриб «зуб дьявола»

Жительница Нижнего Новгорода нашла в лесу гриб «зуб дьявола». Об этом пишет KР.ru.

Необычный гриб обнаружила россиянка Наталья Евтушкова. На шляпке его заметны красные капли, напоминающие капли крови.

«Лес полон чудес», — резюмировала Наталья.

Ранее жительница Пензенской области Евгения Железнова поделилась снимком необычного гриба, обнаруженного в лесу Мокшанского района. Пользователи предположили в комментариях, что это может быть редкий сатанинский гриб, яд которого не разрушается даже при термической обработке.