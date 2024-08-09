Россиянка нашла «сатанинский гриб»

Жительница Пензенской области опубликовала снимок необычного гриба

Жительница Пензенской области Евгения Железнова поделилась снимком необычного гриба, который она обнаружила в лесу Мокшанского района. На публикации в соцсетях обратило внимание издание «Столица 58».

Пользователи предположили в комментариях, что это может быть редкий «сатанинский гриб» — его яд не разрушается при термической обработке. Комментаторы добавили, что по фотографиям сложно определить. Россиянка рассказала, что тоже сочла гриб ядовитым и не стала его трогать.

Ранее сообщалось, что в российском лесу ученые впервые нашли необычные грибы. Речь идет о редких «оленьих рожках» — рамарии желтой. Данный гриб занесен в Красную книгу России и считается условно съедобным.