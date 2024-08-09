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15:10, 9 августа 2024Моя страна

Россиянка нашла «сатанинский гриб»

Жительница Пензенской области опубликовала снимок необычного гриба
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Жительница Пензенской области Евгения Железнова поделилась снимком необычного гриба, который она обнаружила в лесу Мокшанского района. На публикации в соцсетях обратило внимание издание «Столица 58».

Пользователи предположили в комментариях, что это может быть редкий «сатанинский гриб» — его яд не разрушается при термической обработке. Комментаторы добавили, что по фотографиям сложно определить. Россиянка рассказала, что тоже сочла гриб ядовитым и не стала его трогать.

Ранее сообщалось, что в российском лесу ученые впервые нашли необычные грибы. Речь идет о редких «оленьих рожках» — рамарии желтой. Данный гриб занесен в Красную книгу России и считается условно съедобным.

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      Варвара Кошечкина
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