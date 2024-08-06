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19:30, 6 августа 2024Моя страна

В российском лесу впервые нашли необычные грибы

В Челябинской области впервые нашли редкие «оленьи рожки»

Фото: Public domain / Wikipedia

В российском лесу ученые впервые нашли необычные грибы. Соответствующая публикация появилась на странице нацпарка «Зигальга», расположенном в Челябинской области, в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о редких «оленьих рожках» — рамарии желтой. Данный гриб занесен в Красную книгу России и считается условно съедобным. «У него есть и несъедобные двойники, так что собирать его не стоит. Тем более что оленьи рожки — редкость для наших лесов», — уточнили авторы поста.

При этом известно, что «оленьи рожки» встречаются на Дальнем Востоке, Кавказе, а также в Крыму, Карелии, Западной и Восточной Сибири. В лесах перечисленных регионов их можно увидеть в августе-сентябре.

Ранее сообщалось, что туристка нашла огромный гриб-дождевик в Пермском крае. Девушка обнаружила гигантский гриб во время сплава по реке Очер.

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      Мария Винар
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