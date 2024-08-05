Туристка нашла гигантский гриб в российском регионе

Российская туристка нашла гигантский гриб в Пермском крае

Туристка нашла огромный гриб-дождевик в Пермском крае. Об этом сообщатся в Telegram-канале «RT на русском».

Гигантский гриб девушка обнаружила во время сплава по реке Очер в российском регионе. Необычную находку путешественница запечатлела на фото.

Ранее житель Кумертау Владимир Куприянов вышел на пробежку и нашел грибы размером с тыкву. По словам россиянина, находкой необычной величины оказались грибы-дождевики. Он уточнил, что самый большой гриб весит 5,6 килограмма, а общий вес найденных грибов составил 20 килограммов.

