Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:53, 5 августа 2024Моя страна

Туристка нашла гигантский гриб в российском регионе

Российская туристка нашла гигантский гриб в Пермском крае

Фото: Guenter Fischer / Globallookpress.com

Туристка нашла огромный гриб-дождевик в Пермском крае. Об этом сообщатся в Telegram-канале «RT на русском».

Гигантский гриб девушка обнаружила во время сплава по реке Очер в российском регионе. Необычную находку путешественница запечатлела на фото.

Ранее житель Кумертау Владимир Куприянов вышел на пробежку и нашел грибы размером с тыкву. По словам россиянина, находкой необычной величины оказались грибы-дождевики. Он уточнил, что самый большой гриб весит 5,6 килограмма, а общий вес найденных грибов составил 20 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Американский фондовый рынок рухнул

      Туристку задержали в аэропорту Индии с рогами быка в багаже

      Обвалившее мировые рынки решение Банка Японии раскритиковали

      В новом iPhone появится долгожданная функция

      В России снизились биржевые цены на бензин

      Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил о непричастности сына к преступлению

      Туристка нашла гигантский гриб в российском регионе

      Фетисов оценил планы США по очернению российских фигуристок и синхронисток

      Российским нефтяникам поручили увеличить поставки бензина АИ-95

      Охранника российского монастыря осудили за нападение с ножом на настоятеля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше