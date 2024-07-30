Россиянин вышел на пробежку и нашел грибы размером с тыкву

Житель Кумертау Владимир Куприянов нашел грибы размером с тыкву на пробежке

Житель Кумертау Владимир Куприянов вышел на пробежку и нашел грибы размером с тыкву. Соответствующий материал публикует ufa.aif.ru со ссылкой на соцсети мужчины.

По словам россиянина, находкой необычной величины оказались грибы дождевики. При этом житель Башкирии уточнил, что самый большой гриб весит 5,6 килограмма. Кроме того, общий вес плодовых тел составил 20 килограммов.

Ранее в июле россиянка нашла в лесу «щупальца дьявола». Речь шла о редком грибе антурус Арчера, красные отростки которого похожи на щупальца осьминога. Жительница Краснодарского края рассказала, что он имеет неестественный запах.