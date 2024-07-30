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18:59, 30 июля 2024Моя страна

Россиянин вышел на пробежку и нашел грибы размером с тыкву

Житель Кумертау Владимир Куприянов нашел грибы размером с тыкву на пробежке
Гриб дождевик

Гриб дождевик. Фото: Helmut Meyer zur Capellen / ImageBROKER.com / Globallookpress.com

Житель Кумертау Владимир Куприянов вышел на пробежку и нашел грибы размером с тыкву. Соответствующий материал публикует ufa.aif.ru со ссылкой на соцсети мужчины.

По словам россиянина, находкой необычной величины оказались грибы дождевики. При этом житель Башкирии уточнил, что самый большой гриб весит 5,6 килограмма. Кроме того, общий вес плодовых тел составил 20 килограммов.

Ранее в июле россиянка нашла в лесу «щупальца дьявола». Речь шла о редком грибе антурус Арчера, красные отростки которого похожи на щупальца осьминога. Жительница Краснодарского края рассказала, что он имеет неестественный запах.

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      Екатерина Ештокина
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