В российском регионе украинский дрон атаковал Газель на трассе

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал Газель на трассе

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Газель на трассе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атака на транспорт была совершена на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. «В транспортном средстве посечен кузов и повреждено остекление», — написал губернатор.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус. В результате пострадал водитель. Находились ли в салоне пассажиры — неизвестно.