В российском регионе украинский дрон атаковал Газель на трассе

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Газель на трассе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Атака на транспорт была совершена на участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка. «В транспортном средстве посечен кузов и повреждено остекление», — написал губернатор.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус. В результате пострадал водитель. Находились ли в салоне пассажиры — неизвестно.