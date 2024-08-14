ВСУ атаковали автобус с водителем в российском городе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших из-за атак ВСУ

В результате новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадали два человека. Об этом рассказал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус. В результате пострадал водитель, у которого диагностировали минно-взрывную и баротравму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки. Мужчину доставили в больницу бойцы самообороны. Транспортное средство повреждено. Находились ли внутри пассажиры, не уточняется. Также на месте удара загорелась сухая растительность.

Помимо этого, в Новой Таволжанке беспилотник атаковал территорию приусадебного участка. «Ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

Он добавил, что в Шебекино под удар дрона также попал частный дом. В здании выбило окна и повредило кровлю, а также внутреннюю отделку.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 14 августа ВСУ выпустили по территории России 117 беспилотников и 4 ракеты. По 37 дронов уничтожили в Воронежской и Курской областях, 17 — в Белгородской, 11 — в Нижегородской, 9 — в Волгоградской, 3 — в Брянской, 2 — в Орловской, и 1 — в Ростовской. Помимо этого, под Курском перехвачены четыре ракеты «Точка-У».