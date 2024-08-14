Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

Минобороны: ВСУ выпустили 117 БПЛА и четыре ракеты «Точка-У» по восьми регионам

В ночь на среду, 14 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 117 беспилотников и четыре ракеты. Как сообщили в Минобороны, свыше сотни дронов и ракеты удалось перехватить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) над восемью регионами России.

Больше всего беспилотников перехватили над Курской и Воронежской областями — там сбили по 37 БПЛА. Еще 17 уничтожили над Белгородской областью, 11 — над Нижегородской, 9 — над Волгоградской, 3 — над Брянской, 2 — над Орловской, 1 — над Ростовской. Кроме того, над Курской областью сбили четыре ракеты «Точка-У».

В Воронежской области после отражения атаки начался пожар

По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства Александр Гусев глава Воронежской области

При атаке дронов на Воронежскую область, по предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор региона Александр Гусев пообещал, что специалисты приступят к восстановлению повреждений после того, как получат соответствующее разрешение от оперативных служб, так как в регионе до утра сохранялась опасность атаки дронов.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Кроме того, местные жители ночью сообщали о звуках взрывов в Воронеже. Они рассказали, что после отражения атаки дронов ВСУ начался пожар. О том, где конкретно распространился огонь, информации не поступало. Предположительно, целью мог быть аэродром Балтимор, однако официального подтверждения этой информации нет.

Украина продолжила атаковать Курскую область на девятый день боев в регионе

На территории Курской области больше недели продолжаются бои с ВСУ. 14 августа над регионом перехватили четыре ракеты, а также сбили свыше 30 украинских дронов. За ночь в Курской области четыре раза предупреждали об опасности удара дронами или ракетами. О пострадавших не сообщается.

За минувшие сутки из-под обстрелов ВСУ вывезли свыше двух тысяч человек, которые проживают в приграничных районах Курской области. ВСУ в регионе за сутки потеряли до 420 человек и 55 единиц бронетехники.

В Белгородской области ВСУ атаковали многоквартирный дом

В Валуйском городском округе один из дронов ВСУ взорвался во дворе частного дома, где выбило окна, посекло хозпостройку и легковой автомобиль. Под удар попал и хутор Церковный, где повреждения получили ворота и заборы в двух частных домовладениях.

В Шебекино же, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинские беспилотники атаковали жилой многоквартирный дом — там начался пожар и обрушились плиты. Близ здания повреждения получила линия газоснабжения. Тогда же под удар попало село Устинка — там из-за сброса взрывчатки с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного из частных домовладений. Пострадавших нет.

На фоне обстрелов и попыток проникновения ВСУ в Белгородскую область там ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Такие меры глава региона объяснил необходимостью усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.

Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В Нижегородской области перекрыли территорию близ авиабазы

Нижегородскую область, находящуюся на расстоянии около 500 километров от Москвы, ночью пытались атаковать 11 беспилотников. Как отчитался губернатор Глеб Никитин, отразить удар по Кулебакскому району удалось средствами противовоздушной обороны (ПВО) и силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как рассказали очевидцы, территорию рядом с авиабазой Саваслейка перекрыли. Утверждается, что авиабазу, где базируются носители ракет «Кинжал», атаковали 10 дронов. Никто, предварительно, не пострадал. Местные жители опубликовали кадры, на которых виден пролет дрона самолетного типа мимо частных жилых домов. Кроме того, на видео попал момент взрыва одного из беспилотников в частном секторе.

Орловскую область пытались атаковать два беспилотника

Противник продолжает свои атаки — в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА. Повреждений нет, пострадавших нет Андрей Клычков губернатор Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заверил, что на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Комментируя попытку удара противника, он подчеркнул, что ВСУ продолжают пытаться ударять по гражданским объектам на территории России.

Один беспилотник перехватили в Ростовской области

Дрон ВСУ перехватили на западе Ростовской области в районе семи часов утра по московскому времени. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Информации о возможной цели атаки ВСУ пока нет.

Фото: Andriy Andriyenko / AP

В трех регионах России действует режим КТО

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Подобные меры были приняты на фоне вторжения ВСУ в Курскую область, а также попыток прорыва Украины на территорию Белгородской области.

Президент России Владимир Путин пообещал Киеву достойный ответ и исключил возможность переговоров с Украиной из-за ее действий в приграничье. Глава государства также допускал, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России — новых провокаций нельзя исключать во всех регионах, уверен он.