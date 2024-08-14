Беспилотник ВСУ сбили над еще одним регионом России

Ростовский губернатор Голубев: беспилотник ВСУ уничтожен на западе регионе

Утром в среду, 14 августа, над еще одним регионом России — Ростовской областью — сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Около 07:00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА», — сообщил губернатор. По его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Других подробностей о ситуации глава Ростовской области не привел. Обстоятельства случившегося уточняются.

Утром 14 августа ВСУ также пытались атаковать Нижегородскую область. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в отражении атаки участвовали средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто, предварительно, не пострадал. Также сообщалось о поражении дронов в Орловской области и о перехвате четырех ракет над Курской областью.