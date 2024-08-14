Украина пыталась атаковать еще один российский регион

Орловский губернатор Клычков: в небе над регимоном сбили два беспилотника ВСУ

Утром в среду, 14 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки на еще один регион России — Орловскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-чканале.

«Противник продолжает свои атаки – в небе над Орловской областью сбиты два вражеских БПЛА. Повреждений нет, пострадавших нет», — написал губернатор.

Он заверил, что на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб. Глава Орловской области подчеркнул, что ВСУ продолжают пытаться ударять по гражданским объектам на территории России.

Утром 14 августа ВСУ также пытались атаковать Нижегородскую область. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в отражении атаки участвовали средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто, предварительно, не пострадал.