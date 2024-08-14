Губернатор сообщил о попытке удара ВСУ беспилотниками по Нижегородской области

Нижегородский губернатор Никитин: ВСУ пытались атаковать Кулебакский район БПЛА

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в среду, 14 августа, пытались атаковать Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал губернатор.

По его словам, на местах происшествия принимаются все меры по минимизации последствий попытки атаки. Никто, предварительно, не пострадал.

28 июля над Нижегородской областью сбили два беспилотника. До этого Нижегородскую область атаковали в марте. Тогда дрон попал в установку перегонки нефти на нефтебазе в городе Кстово Нижегородской области.