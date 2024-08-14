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02:51, 14 августа 2024Россия

В Курской области сбили четыре украинских ракеты

Смирнов: в Курской области сбили четыре украинских ракеты
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Четыре украинских ракеты сбили в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Смирнов заявил, что все разрушенное в Курской области после нападения ВСУ будет восстановлено. «Мы все посчитаем, все восстановим и сделаем еще лучше, чем было», — сказал он.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, там, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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      Сергей Грехов
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