В Курской области сбили четыре украинских ракеты

Смирнов: в Курской области сбили четыре украинских ракеты

Четыре украинских ракеты сбили в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Смирнов заявил, что все разрушенное в Курской области после нападения ВСУ будет восстановлено. «Мы все посчитаем, все восстановим и сделаем еще лучше, чем было», — сказал он.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, там, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.