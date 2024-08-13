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22:12, 13 августа 2024Россия

В Курской области пообещали «все посчитать и восстановить» после атаки ВСУ на регион

Смирнов: после атаки ВСУ на Курскую область все посчитаем и восстановим

Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov via Telegram / Reuters

Все разрушенное в Курской области после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет восстановлено, пообещал врио губернатора региона Алексей Смирнов в комментарии «Соловьев Live».

«Мы все посчитаем, все восстановим и сделаем еще лучше, чем было», — сказал он. Смирнов также заявил, что «это большая честь» для Курской области выстоять «во имя памяти» тех, кто защищал регион в ходе Великой Отечественной войны.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

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      Сергей Грехов
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