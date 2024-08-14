Власти: из районов Курской области за сутки вывезли более двух тысяч человек

Из приграничных районов Курской области за минувшие сутки вывезли свыше двух тысяч человек. Такое число назвала пресс-секретарь врио губернатора Курской области Ирина Толмачева, чьи слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

«На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5,5 тысячи человек. Из них около тысячи — дети», — рассказала представитель руководителя региона.

ЖЗЛ

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются больше недели. Под контролем противника в регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов. Власти не располагают информацией о судьбе почти 2000 человек в курских населенных пунктах, которые находятся под контролем ВСУ. На фоне сложившейся ситуации с 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

За минувшие сутки в Курской области ВСУ потеряли до 420 человек. Кроме того, российские военные уничтожили 55 единиц бронетехники. В оборонном ведомстве отчитались, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.