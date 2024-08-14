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06:55, 14 августа 2024Россия

В России беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом

Губернатор Гладков: из-за атак ВСУ на многоквартирный дом начался пожар

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области с помощью беспилотников. В частности, в Шебекино несколько дронов ударили по жилому многоквартирному дому, сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в Telegram-канале.

В результате удара Украины в одной из квартир жилого дома начался пожар и обрушились плиты. Помимо этого, оказалась повреждена линия газоснабжения.

«В селе Устинка Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника сгорела летняя кухня на территории одного частного домовладения», — добавил губернатор. По его данным, последствия атаки ВСУ еще уточняются, на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Ночью 14 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Губернатор тогда сообщил о напряженной обстановке и объяснил, что режим ЧС необходим для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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