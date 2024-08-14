Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:19, 14 августа 2024Россия

Момент взрыва дрона ВСУ в Нижегородской области сняли на видео

В сети появились кадры момента взрыва беспилотника ВСУ в Нижегородской области

В сети появились кадры момента взрыва одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Нижегородской областью. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышны звуки стрельбы, а затем видна световая вспышка. Через некоторое время раздается взрыв.

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Нижегородскую область утром в среду, 14 августа. Дроны перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто, предварительно, не пострадал. В сети также появились кадры пролетающего мимо жилых домов дрона самолетного типа.

По данным Минобороны, ночью над регионом силы ПВО перехватили 11 беспилотников. Всего Украина выпустила по России 117 беспилотников и четыре оперативно-тактические ракеты «Точка-У».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ. Что об этом известно?

      На Западе раскрыли ожидания НАТО от операции ВСУ в Курской области

      Мужчина пожаловался на сексуальные домогательства на работе и получил совет

      Россияне ринулись скупать один вид бытовой техники

      В деле о хищении денег у Долиной допустили появление новых фигурантов

      Российский посол оценил слова Зеленского о переговорах с Россией

      Стало известно о новом ухудшении ситуации с платежами в Китай

      В афере с Ларисой Долиной подтвердили украинский след. Мошенники звонили ей с территории Украины

      Боррель от лица Евросоюза поддержал атаку ВСУ в Курской области. В России напомнили Западу, что Украина сделала выбор

      Момент взрыва дрона ВСУ в Нижегородской области сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше