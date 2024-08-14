Момент взрыва дрона ВСУ в Нижегородской области сняли на видео

В сети появились кадры момента взрыва беспилотника ВСУ в Нижегородской области

В сети появились кадры момента взрыва одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Нижегородской областью. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах слышны звуки стрельбы, а затем видна световая вспышка. Через некоторое время раздается взрыв.

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Нижегородскую область утром в среду, 14 августа. Дроны перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто, предварительно, не пострадал. В сети также появились кадры пролетающего мимо жилых домов дрона самолетного типа.

По данным Минобороны, ночью над регионом силы ПВО перехватили 11 беспилотников. Всего Украина выпустила по России 117 беспилотников и четыре оперативно-тактические ракеты «Точка-У».