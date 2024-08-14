Пролетающий над жилыми домами в Нижегородской области дрон ВСУ сняли на видео

В сети появились кадры пролетающего над Нижегородской областью беспилотника ВСУ

В сети появились кадры пролетающего над жилыми домами беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нижегородской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа пролетает над частными жилыми домами. Он издает жужжащий звук, который характерен для работы двигателей летательных аппаратов.

Беспилотники ВСУ пытались атаковать Нижегородскую область утром в среду, 14 августа. Дроны перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто, предварительно, не пострадал.