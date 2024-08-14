Украина выпустила по России свыше сотни дронов и четыре ракеты «Точка-У»

МО: ВСУ выпустили 117 БПЛА и четыре ракеты «Точка-У» по восьми регионам России

В ночь на среду, 14 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 117 беспилотников и четыре оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что свыше сотни беспилотников противника сбили над восьми регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО). Так, 37 дронов удалось перехватить над Курской областью, еще 37 — над Воронежской, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, 9 — над Волгоградской, 3 — над Брянской, 2 — над Орловской, 1 — над Ростовской.

Кроме того, минувшей ночью российские военнослужащие перехватили четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской области. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне боев с ВСУ в Курской области заявлял, что Украина продолжит попытки дестабилизировать приграничные регионы России —новых провокаций нельзя исключать в во всех регионах, в частности — в Брянской области, уверен глава государства.