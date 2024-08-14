Очевидцы сообщили о пожаре в Воронеже после атаки украинских дронов

RusVesna: в Воронеже после атаки украинских БПЛА начался пожар, работает ПВО

В Воронеже после атаки украинских беспилотников начался пожар, об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на свидетельства очевидцев.

«Местные сообщают, что в городе продолжают звучать взрывы — наши силы ПВО отбивают одну из самых массовых атак украинских дронов», — говорится в публикации.

Информацию о возгорании подтвердил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». «Массированная атака врага на Воронеж: армия России отражает удар за ударом. Где-то на окраине пожар после падения одного из БПЛА», — отмечается в сообщении.

Где именно произошел пожар, пока неизвестно. Официальной информации на данный момент не поступало. Telegram-канал Brief предположил, что одним из объектов атаки дронов мог быть военный аэродром Балтимор на юго-западе Воронежа.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили несколько украинских беспилотников самолетного типа над регионом. Там продолжала действовать угроза атаки БПЛА.

