Несколько украинских беспилотников сбили над российским регионом

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили несколько БПЛА над Воронежской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили несколько украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, напомнил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.