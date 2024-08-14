Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:07, 14 августа 2024Россия

Несколько украинских беспилотников сбили над российским регионом

Губернатор Гусев: силы ПВО сбили несколько БПЛА над Воронежской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили несколько украинских беспилотников над Воронежской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских беспилотников самолетного типа», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА, напомнил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      Пропавшего продавца нашли в магазине спустя десять лет. Как он превратился в мумию?

      В США предложили бесплатно заряжать электромобили

      Министр обороны России посетил форум «Армия-2024»

      Журова объяснила ненужность возвращения России в олимпийское движение

      В Молдавии допустили переговоры о вступлении в ЕС в начале 2025 года

      Несколько украинских беспилотников сбили над российским регионом

      В ООН выступили против кассетных боеприпасов в ответе на вопрос про удар ВСУ по Лисичанску

      На Западе назвали четыре причины вторжения ВСУ в Курскую область

      Байден выразил надежду на отказ Ирана от атаки на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше