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07:49, 14 августа 2024Россия

Губернатор сообщил об атаке свыше трех десятков дронов ВСУ на регион России

Воронежский губернатор Гусев: свыше 35 беспилотников ВСУ атаковали регион
СюжетПожар в Воронеже

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

В ночь на среду, 14 августа, Воронежскую область атаковали свыше 35 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства»,  — написал губернатор.

Глава региона пообещал, что специалисты приступят к восстановлению повреждений после того, как получат соответствующее разрешение от оперативных служб. Опасность атаки дронов в Воронежской области, как подчеркнул Гусев, до сих пор сохраняется.

В ночь на 14 августа губернатор Воронежской области заявлял, что над регионом сбили большое число беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы сообщали о пожаре в Воронеже после отражения атаки.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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