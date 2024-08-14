В российском регионе уничтожили большое количество беспилотников ВСУ

Губернатор Гусев: в Воронежской области ликвидировали много беспилотников ВСУ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом уничтожили большое количество беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гусев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожают украинские дроны в Воронежской области.

«Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

До этого Гусев сообщил, что над регионом сбили несколько украинских беспилотников самолетного типа. В области продолжала действовать угроза атаки БПЛА.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в Воронеже после атаки украинских дронов. Информацию о возгорании также подтвердил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».