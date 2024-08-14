Уничтожение росгвардейцами дронов ВСУ в приграничных районах попало на видео

Росгвардия ведет поиск и ликвидацию украинских БПЛА в приграничных регионах

Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

Начало событий в новости Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

Росгвардейцы ведут поиск и уничтожение украинских беспилотников, диверсионно-разведывательных групп и опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской, Брянской и Белгородской областях. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны бойцы Росгвардии в лесном массиве, они готовят дроны к работе, прикрепляют вооружение и уничтожают цель.

Росгвардейцы ведут разведку местности, отслеживают передвижение противника, корректируют огонь артиллерии и проводят дистанционное минирование позиций ВСУ.

В ночь на 14 августа, по данным Минобороны России, ВСУ выпустили по российской территории 117 беспилотников и 4 ракеты. Свыше сотни дронов и ракеты удалось перехватить с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) над восемью регионами России.