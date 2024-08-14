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18:54, 14 августа 2024Россия

В соседнем с Курской областью регионе отменили развлекательные мероприятия

В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Липецкой области отменили массовые развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram.

Такое решение глава региона принял по итогам совещания антитеррористической комиссии с участием силовиков. «Думаю, все понимают, что веселиться сейчас неуместно», — написал Артамонов.

Губернатор не уточнил, с чем именно связана отмена развлекательных мероприятий. Вероятно, запрет установлен в связи с событиями в Курской области, с которой граничит Липецкая область.

6 августа подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой с российскими войсками в приграничной полосе Курской области. Позже стало известно о попытке прорыва украинских бойцов вглубь российской территории. По состоянию на 14 августа в ряде районов области продолжается эвакуация мирного населения.

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      Алан Босиков
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