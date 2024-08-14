Власти сообщили о продолжении эвакуации в одном из районов Курской области

Глава Суджанского района Курской области: по возможности продолжается эвакуация

По возможности продолжается эвакуация населения в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил глава района Александр Богачев, чьи слова приводит ТАСС.

«Обстановка на территории района очень сложная. (...). Кого смогли, когда было более или менее безопасно, мы вывозили. Сейчас будем пробовать в некоторые населенные пункты заезжать, тоже вывозить», — сказал чиновник.

По его словам, на данный момент наблюдается затишье по обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщал, что ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

14 августа соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Украина задействовала свыше 11 тысяч военнослужащих в боях в Курской области.