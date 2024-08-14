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21:06, 14 августа 2024Мир

В США рассказали о прорыве России в Донбассе

Экономист Сакс: ВС России совершают очень быстрые прорывы в Донбассе

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные успешно прорывают оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом рассказал американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, это происходит очень быстро. Эксперт также заявил о тяжелой ситуации на покровском направлении, отметив, что эти позиции крайне важны с точки зрения логистики.

Он указал, что ВСУ перебросили в этот район наиболее важные бригады и военную технику, в результате чего уязвимые участки фронта уже освобождены.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что лучшие бригады украинской армии оставили позиции в Донбассе ради вылазки в Курскую область.

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      Марина Совина
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