В Британии заявили об отступлении ВСУ в Донбассе ради вылазки в Курскую область

Меркурис: лучшие бригады ВСУ оставили позиции ради вылазки в Курскую область

Лучшие бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили позиции в Донбассе ради вылазки в Курскую область. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Часть ключевых опытных войск ВСУ отступили с основных позиций в Донбассе, чтобы осуществить этот безумный рывок (...). Также я подозреваю, что в этом сражении участвовали некоторые из лучших военных подразделений (...). Они были основной силой, которая прикрывала Киев», — рассказал военный эксперт.

Кроме того, Меркурис подчеркнул, что ВСУ готовили свою атаку в спешке, что проявляется в характере нынешних боевых действий.

Ранее Меркурис заявил, что украинские войска попали в ловушку во время вылазки в Курскую область. В частности, он отметил, что российские военные постепенно берут ситуацию в регионе под свой контроль и за последние несколько дней ситуация меняется в пользу Москвы.