В Британии рассказали о попадании ВСУ в ловушку в Курской области

Британский аналитик Меркурис заявил, что ВСУ попали в ловушку в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку во время атаки на Курскую область. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Украинское наступление не только проваливается, но и фактически ситуация развивается в обратном направлении. Украинцы попали в ловушку, которую сами себе устроили», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что российские военные постепенно берут ситуацию в регионе под свой контроль. Он подчеркнул, что за сутки ситуация изменилась в пользу Москвы.

Ранее британский аналитик рассказал о потерях, которые ВСУ понесли во время атаки на Курскую область. По его словам, Киев столкнулся с огромными потерями, которые признает украинское руководство.