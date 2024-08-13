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14:40, 13 августа 2024Мир

В Британии рассказали о попадании ВСУ в ловушку в Курской области

Британский аналитик Меркурис заявил, что ВСУ попали в ловушку в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в ловушку во время атаки на Курскую область. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Украинское наступление не только проваливается, но и фактически ситуация развивается в обратном направлении. Украинцы попали в ловушку, которую сами себе устроили», — заявил эксперт.

Меркурис добавил, что российские военные постепенно берут ситуацию в регионе под свой контроль. Он подчеркнул, что за сутки ситуация изменилась в пользу Москвы.

Ранее британский аналитик рассказал о потерях, которые ВСУ понесли во время атаки на Курскую область. По его словам, Киев столкнулся с огромными потерями, которые признает украинское руководство.

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      Виктория Кондратьева
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