На Западе заявили о тяжелых потерях Украины в Курской области

Аналитик Меркурис заявил, что Украина понесла тяжелые потери в Курской области

Британский аналитик Александр Меркурис высказался о потерях Украины, которые она понесла во время атаки Курской области. Соответствующее видео вышло на его YouTube-канале.

«В этой операции украинцы понесли очень тяжелые потери», — сказал западный аналитик. По его словам, это признают и на Украине.

Ранее Меркурис заявил о понимании Киевом того факта, что авантюра Вооруженных сил Украины в Курской области провалилась и ее пора сворачивать. Эксперт указал, что Российская армия уже предприняла меры, благодаря которым план Киева был сорван.

Перед этим американское издание Times выразило мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не спасет Киев от поражения атакой на Курскую область. В материале отмечается, что Киев готов жертвовать ценными солдатами и техникой, чтобы оказать какое-то сопротивление.