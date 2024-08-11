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01:06, 11 августа 2024Мир

В США высказались о «летнем контрнаступлении» ВСУ на территорию России

Times: вылазка ВСУ на территорию РФ является самым рисковым решением Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Летнее контрнаступление» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России — самое рискованное решение президента Украины Владимира Зеленского, которое планировалось месяцами, пишет The Times со ссылкой на украинские источники.

По мнению издания, Зеленский в течение нескольких месяцев давил на военное руководство в Киеве, чтобы начать наступление. По мнению автора, Украина атаковала бы Россию, даже если бы не получила разрешение от Запада.

«Таким образом Киев хочет изменить нарратив о том, что "Украина проигрывает войну"», — высказались журналисты.

Ранее телеканал CNN сообщал, что вторжение ВСУ в Курскую область удивило американских чиновников.

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      Марина Совина
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