В США рассказали об удивлении чиновников вторжению ВСУ в Курскую область

CNN: вторжение ВСУ в Курскую область удивило американских чиновников

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область удивило американских чиновников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные официальные лица США.

Ранее телеканал отмечал, что вылазка украинских войск в Курской области является авантюрой и знаменует собой отчаяние Киева. По мнению CNN, решение ВСУ перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу с Россией является погоней за заголовками.

При этом пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не считают вылазку ВСУ на российскую территорию эскалацией, и заверила, что Вашингтон продолжит поставки вооружений Киеву.