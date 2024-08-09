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13:34, 9 августа 2024Мир

В США рассказали об удивлении чиновников вторжению ВСУ в Курскую область

CNN: вторжение ВСУ в Курскую область удивило американских чиновников

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область удивило американских чиновников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленные официальные лица США.

Ранее телеканал отмечал, что вылазка украинских войск в Курской области является авантюрой и знаменует собой отчаяние Киева. По мнению CNN, решение ВСУ перебросить большую часть своих скудных военных ресурсов через границу с Россией является погоней за заголовками.

При этом пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не считают вылазку ВСУ на российскую территорию эскалацией, и заверила, что Вашингтон продолжит поставки вооружений Киеву.

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      Семен Александров
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