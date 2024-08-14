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20:22, 14 августа 2024Экономика

В США замедлилась инфляция

Годовая инфляция в США в июле замедлилась до минимума с марта 2021 года

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

В июле годовая инфляция в США замедлилась до минимума с марта 2021 года. Об этом со ссылкой на пресс-релиз американского министерства труда пишет РИА Новости.

Потребительские цены в годовом выражении выросли на 2,9 процента по сравнению с 3 процентами в июне. При этом за июль ИПЦ вырос на 0,2 процента после снижения на 0,1 процента месяцев ранее.

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Такая месячная динамика совпала с прогнозами экспертов, однако в годовом выражении аналитики, опрошенные DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне 3 процентов. Для сравнения, в июле 2023 года годовая инфляция в США составила 3,2 процента.

В июле председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что в США отмечается сдержанный прогресс в вопросе сокращения инфляции. Он отметил, что дополнительные положительные данные укрепят уверенность американского регулятора в том, что темпы роста цен движутся в направлении целевого показателя в 2 процента.

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