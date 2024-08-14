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19:32, 14 августа 2024Силовые структуры

Владельца и повара российского кафе осудят после отравления 11 человек

В Иркутске будут судить хозяина и повара кафе, где 11 человек отравились шаурмой

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутске суд рассмотрит дело против владельца и повара местного кафе, в котором 11 человек отравились шаурмой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины обвиняются по пунктам «а, б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору в отношении товаров, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет»).

По данным следствия, в областное медицинское учреждение с пищевым отравлением жители Иркутска поступили 1 февраля. Среди них было двое несовершеннолетних россиян. Все они посещали заведение быстрого питания на улице Баумана. В этом кафе правоохранители выявили ряд нарушений требований санитарного законодательства, выразившихся в отсутствии у персонала соответствующих документов и системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения в помещении, что привело к распространению возбудителя кишечной инфекции.

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      Екатерина Кашурникова
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