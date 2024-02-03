Владельца и повара российского кафе арестовали после отравления 11 человек

Суд Иркутска арестовал хозяина и повара кафе, где 11 человек отравились шаурмой

Суд в Иркутске арестовал владельца и повара местного кафе, в котором 11 человек отравились шаурмой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Мужчины в возрасте 21 года и 29 лет пробудут в СИЗО до 1 апреля. Расследование по уголовному делу в связи с массовым отравлением людей продолжается.

По данным следствия, в областное медицинское учреждение с пищевым отравлением жители Иркутска поступили 1 февраля. Среди них было двое несовершеннолетних россиян. Все они посещали заведение быстрого питания на улице Баумана.

Повара и хозяина кафе задержали на следующий день сотрудники правоохранительных органов. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.