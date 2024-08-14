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17:13, 14 августа 2024Мир

Военный комитет НАТО проведет встречу в европейской стране

Встреча Военного комитета НАТО пройдет с 13 по 15 сентября в Чехии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Встреча Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов пройдет с 13 по 15 сентября в Чехии. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте НАТО.

«Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется с 13 по 15 сентября 2024 года в Праге, Чехия. В ходе личной встречи начальники генеральных штабов обсудят военно-стратегические разработки в рамках альянса», — отмечается в публикации.

Президент европейской страны Петр Павел примет участие в церемонии открытия конференции, говорится в пресс-релизе. Затем начальники генштабов стран альянса обсудят ход выполнения решений, принятых главами государств и правительств НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

11 июля Североатлантический альянс обнародовал совместную декларацию по итогам саммита в Вашингтоне. В документе говорится, что в 2025 году НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в качестве минимального базового финансирования, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности.

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      Лина Пивоварова
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