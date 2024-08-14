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07:30, 14 августа 2024Из жизни

Женщина укусила насильника за пенис и остановила изнасилование

Фото: Daniel Tadevosyan / Shutterstock / Fotodom

В США мужчина попытался совершить изнасилование, но пострадал от укуса. Об этом пишет Margate Talk.

Инцидент произошел в городе Маргейт, штат Флорида. Мужчина, позже идентифицированный как 40-летний Девон Апплуайт, подошел к женщине, спавшей на скамейке возле автобусной остановки, и попытался ее изнасиловать. Согласно показаниям жертвы, она проснулась от ударов по лицу и обнаружила перед собой Апплуайта со спущенными штанами. Он схватил женщину за волосы и попытался прижать ее лицо к своему паху. Однако вместо того чтобы подчиниться и совершить акт орального секса, жертва укусила Апплуайта за кончик пениса.

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Попытку Апплуайта принудить женщину к сексу заметил прохожий и вызвал полицию. Прибывшие правоохранители увидели вырвавшуюся от насильника жертву, которая бежала по дороге и махала проезжающим автомобилям. Эпплуайт был арестован. Перед тем как отправить его под стражу, полиция отвезла мужчину в больницу. Врачи не обнаружили на пенисе заметных следов от укуса.

Ранее сообщалось, что в Таиланде полиция арестовала мужчину, который отрезал соседу пенис. Так преступник хотел замести следы после того, как нанес мужчине фатальные ножевые ранения.

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      Антонина Черташ
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