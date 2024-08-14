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17:20, 14 августа 2024Экономика

Жители российского города начали задыхаться от химического запаха

Жители Нижнекамска пожаловались на едкий запах

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

Жители Нижнекамска в Татарстане второй день жалуются на едкий химический запах, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что от едкого запаха у местных жителей болит голова. Сильнее всего запах чувствуется на улице Субай, кроме того, он ощущается на соседних улицах. Жители города связывают запах с радужными разводами на лужах, которые якобы появились от проезжающей на днях фуры. Инспекторы Минэко взяли пробы воды и воздуха и в настоящее время ждут результатов анализов.

Ранее россиян предупредили о последствиях неприятного запаха из подвала. По словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, сырость и застой воды в подвалах создают благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов и паразитов. В затхлом воздухе часто присутствуют споры плесневых грибков — их вдыхание может вызывать у человека аллергию. Опаснее всего это для пожилых людей, детей, больных астмой или обладателей других проблем с легкими.

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      Мария Черкасова
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