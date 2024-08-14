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14:43, 14 августа 2024Силовые структуры

Жительница ДНР попыталась проникнуть на вокзал с боевыми патронами

В Ростове-на-Дону женщина пыталась проникнуть на вокзал с боевыми патронами

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону жительница Донецкой народной республики (ДНР) попыталась проникнуть на вокзал с боевыми патронами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СКФО.

По данным ведомства, полицейские заметили опасные предметы в сумке гражданки, когда она проходила зону досмотра. Оказалось, что женщина везет 26 патронов без соответствующих разрешительных документов.

Возбуждено дело по части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима Александра Уварова, хранившего наркотики и оружие.

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      Екатерина Кашурникова
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